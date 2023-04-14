Кому выгодно изменить вид пенсии

Как рассказывает Сергей Коробкин, независимый консультант, пенсии по возрасту, инвалидности и прочая назначается не навсегда. Потому иногда ее выгоднее изменить.

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К примеру, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", при назначении пенсии по инвалидности в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Впрочем, при переходе на пенсию по возрасту такой дополнительный стаж не считается.

Обратите внимание, что пенсия по инвалидности ІІІ группы составляет половину пенсии по возрасту. То есть это 1 934 гривны. В то же время, женщины старше 65 лет со стажем 30 лет, а мужчины со стажем 35 лет имеют минимальную пенсию по возрасту в размере 40% от минимальной зарплаты. Сейчас это 2 600 гривен.

Есть один нюанс

Однако при некоторых условиях пенсия по инвалидности может быть выгоднее пенсии по возрасту. Речь идет о том, что когда назначают пенсию по инвалидности в стаж дополнительно относят годы с начала установления инвалидности и до достижения пенсионного возраста.

Кроме того, пенсия по инвалидности зависит и от установленной группы:

100% пенсии – для первой,

90% – для второй,

50% – для третьей.

Соответственно, минимальные пенсии составляют для первой группы 2 600 гривен, для второй – 2 340 гривен, а для третьей – на уровне 1 934 гривен.

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Кто некоторые пенсионеры не получили повышения в марте

На том уровне, что и было раньше, остались пенсии для участников боевых действий. Об этом жалуются сами участники.

Имею статус участника боевых действий (УБД), потому что служил в Афганистане. Пенсия со всеми надбавками к марту составила 4395 гривен, то есть минимальная для моей категории. Министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона несколько раз отмечала, что повышение в марте получат все. И в постановлении об индексации отдельным пунктом говорилось, что поднимут минимальные размеры пенсий для УБД. Вроде бы теперь они будут определяться не в процентах, а в твердых размерах, что составит 4 874 гривны. Однако моя пенсия не изменилась. Почему?

– спрашивает Владимир Шелуденко.

Во время мартовской индексации в марте в проекте постановления говорилось, что пенсия ветеранов войны тоже изменится. Впрочем, в конечном варианте данный пункт о повышении исчез. Соответственно, минимальная пенсия для таких категорий пенсионеров осталась на уровне 210% прожиточного минимума.