Кому вигідно змінити вид пенсії

Як розповідає Сергій Коробкін, незалежний консультант, пенсії за віком, інвалідністю та інша призначається не назавжди. Тому інколи її вигідніше змінити.

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До прикладу, відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", при призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Втім при переході на пенсію за віком такий додатковий стаж не рахується.

Зверніть увагу, що пенсія за інвалідністю ІІІ групи складає половину пенсії за віком. Тобто це 1 934 гривні. Водночас жінки старше 65 років зі стажем 30 років, а чоловіки зі стажем 35 років мають мінімальну пенсію за віком у розмірі 40% від мінімальної зарплати. Зараз це 2 600 гривень.

Є один нюанс

Проте за деяких умов пенсія по інвалідності може бути вигіднішою за пенсію за віком. Йдеться про те, що коли призначають пенсію за інвалідністю до стажу додатково зараховують роки з початку встановлення інвалідності й до досягнення пенсійного віку.

Крім того, пенсія за інвалідністю залежить й від встановленої групи:

100% пенсії – для першої,

90% – для другої,

50% – для третьої.

Відповідно мінімальні пенсії становлять для першої групи 2 600 гривень, для другої – 2 340 гривень, а для третьої – на рівні 1 934 гривень.

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Хто дехто з пенсіонерів не отримав підвищення у березні

На тому рівні, що й було раніше, залишилися пенсії для учасників бойових дій. Про це скаржаться самі учасники.

Маю статус учасника бойових дій (УБД), бо служив в Афганістані. Пенсія з усіма надбавками до березня становила 4 395 гривень, тобто мінімальна для моєї категорії. Міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону кілька разів наголошувала на тому, що підвищення в березні отримають всі. І в постанові про індексацію окремим пунктом зазначалося, що піднімуть мінімальні розміри пенсій для УБД. Начебто тепер вони будуть визначатися не у відсотках, а у твердих розмірах, що становитиме 4 874 гривні. Однак моя пенсія не змінилася. Чому?,

– запитує Володимир Шелуденко.

Під час березневої індексації у березні у проєкті постанови мовилося про те, що пенсія ветеранів війни теж зміниться. Втім у кінцевому варіанті даний пункт про підвищення зник. Відповідно, мінімальна пенсія для таких категорій пенсіонерів залишилася на рівні 210% прожиткового мінімуму.