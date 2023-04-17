Пенсии в Украине
Средняя пенсия в Украине после мартовской индексации составляет 5 238 гривен.
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- Самая высокая пенсия, по данным ПФУ, у жителей Киева – 7 129 гривен.
- Самая маленькая – в Тернопольской области – 3 998 гривен.
Какие пенсии в разных областях Украины
После столицы следует Донецкая (6 560 гривен), Луганская (6 049 гривен), Днепропетровская области (5 804 гривен).
А вот меньше выплат получают пенсионеры не только в Тернопольской (3 998 гривен), но и в Закарпатской (4 164 гривен) и Черновицкой (4 182 гривен) областях.
Пенсия в Украине / Инфографика ПФУ