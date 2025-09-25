Термин "ветеран войны" охватывает несколько категорий граждан в Украине. В зависимости от обстоятельств, они могут получать разные виды пенсий.

Какие пенсии могут получать военные в Украине?

К ветеранам войны в Украине относятся УБД, участники войны на территории других государств и лица с инвалидностью вследствие войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Стажа не хватает: можно ли его докупить для пенсии по инвалидности

Военные могут получать различные виды пенсий:

За выслугу лет – 50-70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);

По инвалидности – 40-100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).

Пенсия за выслугу лет может быть назначена по двум условиям – если выслуга более 25 лет и менее 25 лет:

Выслуга более 25 лет (за 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%, размер пенсии – 65-70% денежного обеспечения);

Выслуга менее 25 лет (за 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%, размер пенсии – 50-70% денежного обеспечения).

Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанные со службой, составляет:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Какие минимальные размеры пенсий для ветеранов войны?

Минимальный размер пенсионной выплаты также зависит от разновидности пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размеры пенсий по состоянию на май 2025 года составляют:

для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 16 847 гривен;

II группы – 13 822 гривны;

III группы – 9 478 гривен;

для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – 5 528 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий.

Лицам с инвалидностью вследствие войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны и участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, выплачивается в размере, установленном для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, то есть 16 847 гривен.

Главные новости о пенсиях в Украине