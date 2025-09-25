Какие пенсии могут получать ветераны войны в Украине: сумма выплат и условия
- Ветераны войны в Украине могут получать пенсии за выслугу лет (50-70% денежного обеспечения) или по инвалидности (40-100% денежного обеспечения).
- Минимальные пенсии для ветеранов составляют от 5 528 до 16 847 гривен в зависимости от категории и группы инвалидности.
Термин "ветеран войны" охватывает несколько категорий граждан в Украине. В зависимости от обстоятельств, они могут получать разные виды пенсий.
Какие пенсии могут получать военные в Украине?
К ветеранам войны в Украине относятся УБД, участники войны на территории других государств и лица с инвалидностью вследствие войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Военные могут получать различные виды пенсий:
- За выслугу лет – 50-70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);
- По инвалидности – 40-100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).
Пенсия за выслугу лет может быть назначена по двум условиям – если выслуга более 25 лет и менее 25 лет:
- Выслуга более 25 лет (за 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%, размер пенсии – 65-70% денежного обеспечения);
- Выслуга менее 25 лет (за 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%, размер пенсии – 50-70% денежного обеспечения).
Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанные со службой, составляет:
- I группа – 100% сумм денежного обеспечения;
- II группа – 80% сумм денежного обеспечения;
- III группа – 60% сумм денежного обеспечения.
Какие минимальные размеры пенсий для ветеранов войны?
Минимальный размер пенсионной выплаты также зависит от разновидности пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Размеры пенсий по состоянию на май 2025 года составляют:
- для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы – 16 847 гривен;
- II группы – 13 822 гривны;
- III группы – 9 478 гривен;
- для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – 5 528 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий.
Лицам с инвалидностью вследствие войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны и участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, выплачивается в размере, установленном для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы, то есть 16 847 гривен.
В 2025 году обновлены правила начисления пенсий по инвалидности для украинских военных, которые получили ранения или заболевания во время службы. Отменены медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), а оценку здоровья осуществляют специальные экспертные команды для назначения пенсии.
В 2026 году Кабмин планирует урезать пенсии, превышающие 25 950 гривен, применяя коэффициенты. Коэффициенты касаются части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов, и будут варьироваться от 0,5 до 0,1 в зависимости от суммы превышения.
Перерасчет пенсий запланирован с 1 марта 2026 года, а на пенсионное обеспечение выделено 1 триллион 27 миллиардов гривен. Проект бюджета предусматривает 251,3 миллиарда гривен трансферта Пенсионному фонду, а также увеличение финансирования социальной сферы, медицины и образования.