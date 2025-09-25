Укр Рус
Економіка Соцвиплати Які пенсії можуть отримувати ветерани війни в Україні: сума виплат та умови
25 вересня, 07:40
4

Які пенсії можуть отримувати ветерани війни в Україні: сума виплат та умови

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Ветерани війни в Україні можуть отримувати пенсії за вислугу років (50-70% грошового забезпечення) або по інвалідності (40-100% грошового забезпечення).
  • Мінімальні пенсії для ветеранів становлять від 5 528 до 16 847 гривень залежно від категорії та групи інвалідності.

Термін "ветеран війни" охоплює кілька категорій громадян в Україні. Залежно від обставин, вони можуть отримувати різні види пенсій.

Які пенсії можуть отримувати військові в Україні?

До ветеранів війни в Україні належать УБД, учасники війни на території інших держав та особи з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Дивіться також Стажу бракує: чи можна його докупити для пенсії за інвалідністю 

Військові можуть отримувати різні види пенсій:

  • За вислугу років – 50-70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);
  • По інвалідності – 40-100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності).

Пенсія за вислугу років може бути призначена за двома умовами – якщо вислуга більше 25 років і менше 25 років:

  • Вислуга більше 25 років (за 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 65-70% грошового забезпечення);
  • Вислуга менше 25 років (за 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 50-70% грошового забезпечення).

Пенсія по інвалідності, якщо вона була отримана через причини, пов'язані зі службою, становить:

  • I група – 100% сум грошового забезпечення;
  • II група – 80% сум грошового забезпечення;
  • III група – 60% сум грошового забезпечення.

Які мінімальні розміри пенсій для ветеранів війни?

Мінімальний розмір пенсійної виплати також залежить від різновиду пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розміри пенсій станом на травень 2025 року становлять:

  • для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи – 16 847 гривень;
  • II групи – 13 822 гривні;
  • III групи – 9 478 гривень;
  • для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 5 528 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій.

Особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, тобто 16 847 гривень.

Головні новини про пенсії в Україні

  • У 2025 році оновлено правила нарахування пенсій по інвалідності для українських військових, які отримали поранення або захворювання під час служби. Скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а оцінку здоров’я здійснюють спеціальні експертні команди для призначення пенсії.

  • У 2026 році Кабмін планує урізати пенсії, що перевищують 25 950 гривень, застосовуючи коефіцієнти. Коефіцієнти стосуються частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, і будуть варіюватися від 0,5 до 0,1 залежно від суми перевищення.

  • Перерахунок пенсій заплановано з 1 березня 2026 року, а на пенсійне забезпечення виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Проєкт бюджету передбачає 251,3 мільярда гривень трансферту Пенсійному фонду, а також збільшення фінансування соціальної сфери, медицини та освіти.