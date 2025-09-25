Термін "ветеран війни" охоплює кілька категорій громадян в Україні. Залежно від обставин, вони можуть отримувати різні види пенсій.

Які пенсії можуть отримувати військові в Україні?

До ветеранів війни в Україні належать УБД, учасники війни на території інших держав та особи з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Військові можуть отримувати різні види пенсій:

За вислугу років – 50-70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);

По інвалідності – 40-100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності).

Пенсія за вислугу років може бути призначена за двома умовами – якщо вислуга більше 25 років і менше 25 років:

Вислуга більше 25 років (за 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 65-70% грошового забезпечення);

Вислуга менше 25 років (за 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 50-70% грошового забезпечення).

Пенсія по інвалідності, якщо вона була отримана через причини, пов'язані зі службою, становить:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Які мінімальні розміри пенсій для ветеранів війни?

Мінімальний розмір пенсійної виплати також залежить від різновиду пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Розміри пенсій станом на травень 2025 року становлять:

для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи – 16 847 гривень;

II групи – 13 822 гривні;

III групи – 9 478 гривень;

для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 5 528 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій.

Особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, тобто 16 847 гривень.

