Які пенсії можуть отримувати ветерани війни в Україні: сума виплат та умови
- Ветерани війни в Україні можуть отримувати пенсії за вислугу років (50-70% грошового забезпечення) або по інвалідності (40-100% грошового забезпечення).
- Мінімальні пенсії для ветеранів становлять від 5 528 до 16 847 гривень залежно від категорії та групи інвалідності.
Термін "ветеран війни" охоплює кілька категорій громадян в Україні. Залежно від обставин, вони можуть отримувати різні види пенсій.
Які пенсії можуть отримувати військові в Україні?
До ветеранів війни в Україні належать УБД, учасники війни на території інших держав та особи з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Військові можуть отримувати різні види пенсій:
- За вислугу років – 50-70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);
- По інвалідності – 40-100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності).
Пенсія за вислугу років може бути призначена за двома умовами – якщо вислуга більше 25 років і менше 25 років:
- Вислуга більше 25 років (за 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 65-70% грошового забезпечення);
- Вислуга менше 25 років (за 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%, розмір пенсії – 50-70% грошового забезпечення).
Пенсія по інвалідності, якщо вона була отримана через причини, пов'язані зі службою, становить:
- I група – 100% сум грошового забезпечення;
- II група – 80% сум грошового забезпечення;
- III група – 60% сум грошового забезпечення.
Які мінімальні розміри пенсій для ветеранів війни?
Мінімальний розмір пенсійної виплати також залежить від різновиду пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Розміри пенсій станом на травень 2025 року становлять:
- для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи – 16 847 гривень;
- II групи – 13 822 гривні;
- III групи – 9 478 гривень;
- для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – 5 528 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій.
Особам з інвалідністю внаслідок війни II і III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни та учасникам бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, виплачується в розмірі, встановленому для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, тобто 16 847 гривень.
Головні новини про пенсії в Україні
У 2025 році оновлено правила нарахування пенсій по інвалідності для українських військових, які отримали поранення або захворювання під час служби. Скасовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а оцінку здоров’я здійснюють спеціальні експертні команди для призначення пенсії.
У 2026 році Кабмін планує урізати пенсії, що перевищують 25 950 гривень, застосовуючи коефіцієнти. Коефіцієнти стосуються частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів, і будуть варіюватися від 0,5 до 0,1 залежно від суми перевищення.
Перерахунок пенсій заплановано з 1 березня 2026 року, а на пенсійне забезпечення виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Проєкт бюджету передбачає 251,3 мільярда гривень трансферту Пенсійному фонду, а також збільшення фінансування соціальної сфери, медицини та освіти.