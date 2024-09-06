Надбавка к пенсиям для ветеранов: кто получит разовую выплату

Ветераны войны, жертвы нацистских преследований, а также граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной могут получить выплаты ко Дню Независимости. Это касается тех, кто не успел подать соответствующую заявку до 1 августа.

Кто получит надбавку в сентябре

Такие лица смогут получить свои выплаты в честь Дня Независимости до 1 октября этого года.

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Ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, должны подать заявку в ПФУ. Их деньги направят на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают.

Лица, которые имеют право на выплаты, но не являются пенсионерами и не работают, должны подать заявление в ПФУ. Заявление может быть подано в произвольной форме, но должно содержать документы, подтверждающие право на выплату, а также реквизиты текущего счета, открытого на имя заявителя в уполномоченном банке. Деньги поступят на указанный счет.

Напомним! Размер такой надбавки регулируется согласно постановлению Кабмина №369 от 2 апреля 2024 года.

Размер выплат следующий: