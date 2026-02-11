Тысячам пенсионеров восстанавливают выплаты: как не остаться без денег

С 1 января 337 тысяч украинских пенсионеров остались без выплат. Начисления остановили тем, кто до конца 2025 года не прошел физическую идентификацию и не подтвердил, что не получает пенсию от России.

Восстановят ли украинцам выплаты пенсий?

Срок подачи соответствующих деклараций продлили. Об этом в среду, 11 февраля, рассказал во время брифинга в Укринформе министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Чиновник напомнил, что подать декларацию о неполучении выплат от страны-агрессора и пройти физическую идентификацию в течение 2025 года должны были около миллиона украинцев, а именно три категории граждан со статусом ВПО:

проживающих на временно оккупированных территориях;

которые выехали на подконтрольную Украине территорию;

кто выехал с временно оккупированных территорий за границу.

Однако по состоянию на 1 января не прошли физическую идентификацию около 260 тысяч человек, среди которых 70 тысяч не подали декларацию.

Пенсии не отменены, они исключительно приостановлены до момента, когда мы, как государство, сможем идентифицировать человека. После этого будет полностью все выплачено. Эти средства сейчас депонированы на счетах,

– отметил министр.

Для граждан, которые прошли идентификацию, но не подали декларацию, срок ее представления продлен до 1 апреля.

Кроме того, продолжается процесс восстановления выплат тем, кто прошел идентификацию. По состоянию на сейчас это сделали для 68 тысяч человек.

Важно! Накануне распространялась информация о якобы отсутствии средств в бюджете на эти выплаты. Улютин опроверг такие слухи: "Бюджет Пенсионного фонда утвержден с учетом выплат тем, по кому сейчас они приостановлены".

Как пройти физическую идентификацию?