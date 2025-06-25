Какую пенсию будут платить за 10 лет стажа в 2025 году

В 2025 году размер пенсий украинцев зависит от приобретенного стажа, размера заработной платы и пенсионного возраста. Поэтому у тех граждан, которые имеют лишь 10 лет стажа, могут возникнуть определенные трудности с пенсионными выплатами.

Какой минимальный страховой стаж в 2025 году

Требования к страховому стажу в Украине изменили в 2025 году. Теперь выйти на пенсию по возрасту в 60 лет украинцы могут при наличии не менее 32 лет стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если человек не приобрел достаточный стаж в 60 лет, то может выйти на заслуженный отдых позже:

в 63 года – со стажем от 22 до 31 года;

в 65 лет – со стажем от 15 до 21 года.

Важно! Имея менее 15 лет страхового стажа, пенсионер не может рассчитывать на пенсию по возрасту. В таком случае человеку выплачивается социальная помощь от государства.

Какие будут выплаты за 10 лет стажа

Со страховым стажем 10 лет пенсионер имеет право на социальную пенсию от государства по достижении 65 лет.

В 2025 году размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние шесть месяцев.

При этом социальная пенсия не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер которого составляет 3 028 гривен.

Кроме социальной пенсии, за 10 лет стажа могут выплачивать помощь через Пенсионный фонд для людей с инвалидностью или особым статусом (ветеран войны, многодетная мать и т.д.).

Стоит знать! В Украине можно докупить страховой стаж. В 2025 году приблизительная стоимость одного года стажа составляет 42 000 гривен (это 22% от минимальной зарплаты за 12 месяцев). Поэтому для достижения минимально необходимых 15 лет стажа можно докупить еще 5 лет, на что придется потратить около 210 000 гривен.