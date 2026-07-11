Без этого пенсию не оформят: ПФУ назвал главное условие для украинцев, проживающих за рубежом

Украинцы, находящиеся за пределами страны, могут оформить пенсию удаленно, не посещая сервисный центр Пенсионного фонда. Однако для этого есть важное условие.

Каково главное условие для оформления пенсии

Онлайн-услуга доступна только тем гражданам, у которых открыт банковский счет, предназначенный для зачисления социальных выплат. Именно на него после назначения будет поступать пенсия, пояснили в ПФУ.

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Если такого счета нет, оформить пенсию дистанционно не удастся – его нужно открыть заранее. Еще одно обязательное требование – наличие квалифицированной электронной подписи, которая нужна для входа в личный кабинет и подписания заявления.

Как подать заявление онлайн

Вся процедура проходит на веб-портале Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью КЭП;

заполнить личные данные;

пройти короткий электронный опрос;

загрузить скан-копии необходимых документов;

проверить составленное заявление;

подписать его электронной подписью и отправить в ПФУ.

После этого заявление поступает на рассмотрение специалистам Пенсионного фонда.

Нужно ли лично посещать ПФУ

Одним из главных преимуществ сервиса является то, что весь процесс можно пройти дистанционно. После подачи документов пользователь может следить за статусом их рассмотрения через личный кабинет на портале.

Помимо оформления пенсии, веб-портал ПФУ позволяет воспользоваться и другими электронными сервисами. В частности , пенсионеры могут обновить свои персональные данные или исправить неточности в информации без личного визита в сервисный центр Пенсионного фонда.

К слову, не всем украинцам нужно дожидаться достижения общего пенсионного возраста, чтобы оформить пенсию. Закон предусматривает четыре категории граждан, которые могут выйти на заслуженный отдых раньше других, если соответствуют определенным условиям.

Среди тех, кто может воспользоваться этой возможностью, – участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Право на досрочную пенсию также имеют многодетные матери, родившие пятерых или более детей.