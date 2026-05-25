Эти люди могут уйти на пенсию раньше 60: о ком идет речь

Уйти на пенсию раньше 60 лет могут граждане, выходящие на заслуженный отдых за выслугу лет. Речь идет о тех лицах, которые имели одну из определенных специальностей.

Кто может уйти на пенсию за выслугу лет в 2026 году?

Пенсия за выслугу лет назначается только при увольнении с работы, об этом говорится в статье 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратите внимание! Пенсия за выслугу лет предусмотрена именно для работ, приводящих к потере трудоспособности или пригодности до наступления общего пенсионного возраста.

Условия назначения пенсии за выслугу лет зависят именно от специальности. В частности, независимо от возраста, право на такой вид выплат имеют:

Артисты, если они имеют стаж от 20 до 35 лет.

Работники авиации и летно-испытательного состава. Но только при наличии выслуги у мужчин от 25 лет на 1 апреля 2015 года и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года. Требования для женщин: от 20 лет на 1 апреля 2015 года и до 21 года 6 месяцев на 11 октября 2017 года.

Спортсмены, если они имеют стаж не менее 25 лет. Условием является пребывание в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения. Они должны приобрести стаж: работы от 25 лет на 1 апреля 2015 и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017 года.

Какая пенсия за выслугу лет зависит от возраста?

Пенсию за выслугу лет могут получить некоторые мужчины, когда достигнут возраста 50/55 лет женщины – 45/50 лет, если они приобрели для этого достаточно специального стажа. Речь идет, в частности, о:

бортпроводниках;

диспетчерах;

механизаторов;

работниках железнодорожного транспорта и метрополитена и так далее.

Что еще должны знать пенсионеры о пенсии за выслугу лет?