Что ждет женщин после 60 лет?

После 60 лет часть украинок может получать не только основную пенсию, но и дополнительные надбавки от государства. Это могут быть бонусы за длительный страховой стаж, льготы для многодетных матерей и отдельные выплаты за специальный статус, объясняет Пенсионный фонд.

Одним из самых распространенных пенсионных бонусов остаются возрастные надбавки. Они начисляются автоматически по достижении определенного возраста, однако только при условии, что общий размер пенсии не превышает установленный лимит.

В 2026 году действуют такие ежемесячные доплаты:

от 70 до 75 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

после 80 лет – 570 гривен.

Такие надбавки стали одним из механизмов поддержки пожилых людей на фоне постоянного подорожания лекарств, коммунальных услуг и продуктов питания. Однако сам размер доплат остается относительно небольшим по сравнению с реальными расходами пенсионеров.

Кто может получить доплату за стаж?

Отдельная надбавка предусмотрена для женщин с длительным страховым стажем. Если он превышает 30 лет, Пенсионный фонд доплачивает за каждый "сверхурочный" год официальной работы.

Размер такой доплаты определяется индивидуально и зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Надбавка составляет 1% от базового размера пенсии по возрасту за каждый дополнительный год стажа.

Интересно! Ранее женщины могли получать доплату за донорство, но в 2026 году ее отменили. Те, кто раньше получали ее, до сих пор имеют начисления. Однако податься на нее другим украинкам уже не получится.

Какие льготы имеют многодетные матери?

Специальные условия пенсионного обеспечения действуют для женщин, которые воспитали пятерых и более детей. Такие матери имеют право выйти на пенсию досрочно – в 50 лет. Для этого нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа и подтвердить факт воспитания детей до шестилетнего возраста.

Часть надбавок Пенсионный фонд начисляет без дополнительного обращения,как вот возрастные доплаты. Однако отдельные выплаты требуют подачи заявления и подтверждающих документов.

Какие условия выхода на пенсию женщин?