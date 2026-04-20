Пенсию по инвалидности не предоставят: почему украинцам отказывают в выплатах

Украинцам с инвалидностью предусмотрена определенная денежная выплата. Речь идет о пенсии, которую людям с особыми потребностями выплачивает государство. Эти деньги назначаются в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Почему могут отказать в пенсии по инвалидности в 2026 году?

Однако иногда в предоставлении средств могут отказать, о чем указано в Действии.

Основания для отказа в предоставлении услуги сейчас являются следующими:

лицо не имеет права на назначение пенсии по инвалидности; поданы не все необходимые документы.

В частности список необходимых документов выглядит следующим образом:

заявление;

документы о месте жительства (регистрации) лица;

документы о стаже;

копия свидетельства о болезни или справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих срочной службы);

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;

справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года;

справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах;

справка о регистрации места жительства;

документы, которые удостоверяют особый статус (при наличии);

документ о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации от России и личная декларация об отсутствии гражданства государства оккупанта.

Обратите внимание! Подобные пенсии назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

В частности продолжительность стажа зависит от возраста, в котором инвалидность была установлена. Об этом говорится на Правительственном портале.

Размер пенсии рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту, то есть:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

В страховой стаж, из которого исчисляется размер пенсии, засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если же позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.

Важно! Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Что еще следует знать о пенсии по инвалидности?