Правительство кардинально меняет подход к социальной поддержке граждан, запуская жесткий мониторинг государственных начислений. Для части получателей такие нововведения приведут к внезапной заморозке банковских счетов.

Кого из украинцев заставят заново доказывать право на инвалидность

Получение статуса инвалида больше не гарантирует пожизненных выплат от государства. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторное медицинское обследование, о чем предупреждают в Министерстве здравоохранения.

Если проигнорировать это требование в установленные сроки, начисление средств на банковскую карту автоматически приостановят. Дело в том, что теперь специалисты будут оценивать не просто сухой медицинский диагноз, а реальный уровень повседневного функционирования человека.

То есть комиссия будет проверять, насколько состояние здоровья влияет на трудоспособность и способность самостоятельно обслуживать себя.

Однако правительство предусмотрело определенные меры предосторожности на время военного положения. Если гражданин объективно не может пройти повторный осмотр по уважительным причинам, выплату пенсии продлевают до момента фактического проведения оценки. Этот своеобразный иммунитет будет действовать не менее шести месяцев после окончания войны.

Что делать для разблокировки счета

Потеря пенсии из-за непройденного осмотра не является окончательным приговором для семейного бюджета. Чтобы вернуть свои деньги, человеку придется заново пройти всю процедуру оценки и подать обновленный пакет медицинских документов.

Решение о восстановлении пенсии принимается после выяснения всех обстоятельств и подтверждения права на пособие,

– отмечают в Минздраве.

Однако стоит готовиться к тому, что процесс может существенно затянуться из-за огромной нагрузки на комиссии.

Что еще может лишить финансовой поддержки

Непрохождение медкомиссии – не единственная причина потери государственных денег. Пенсионеры, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

Кроме того, если вы не снимаете наличные и не расплачиваетесь пенсионной картой в течение шести месяцев подряд, банк считает счет неактивным. Чтобы избежать блокировки, достаточно хотя бы раз в месяц оплачивать коммунальные услуги или покупать продукты картой.

Что известно о масштабной реформе системы инвалидности

Напомним, что в конце 2024 года в Украине было принято решение о ликвидации устаревших экспертных комиссий (МСЭК) и внедрении новой цифровой системы оценки. Кабинет Министров обновил порядок оценки повседневного функционирования, чтобы устранить разрыв в начислении государственных выплат при пересмотре.

Как как уже сообщалось, новые нормы также расширили перечень заболеваний, дающих право на получение бессрочного статуса. В обновленный перечень анатомических дефектов и необратимых нарушений вошли 97 диагнозов и состояний, не поддающихся лечению или реабилитации.