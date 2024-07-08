Украинцам повысили пенсии на 4 тысячи гривен: кто получит увеличенные выплаты

Некоторые украинцы получили значительное повышение пенсии благодаря индексации, но не всем пенсионерам повезло. О том, кому существенно пересчитали выплаты, читайте далее.

Кто получил немалую прибавку к пенсии

С начала года пенсии судей выросли на 4 037 гривен, что привело к тому, что средняя пенсия судей составляет сейчас 103 874 гривны. Однако, для других пенсионеров такие суммы недостижимы, поскольку максимальная пенсия в Украине ограничена на уровне 10 прожиточных минимумов и сейчас составляет 23 610 гривен.

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Впрочем, для судей это ограничение не применится, поскольку их пенсии рассчитываются по отличной формуле. У обычного украинца коэффициент замещения составляет менее 30%, тогда как для судьи с 35-летним стажем этот показатель составляет целых 80%.