Не будут бесплатными: пенсионерам придется заплатить за эти 7 услуг в 2026 году

В основном украинские пенсионеры имеют право на множество льгот. Однако есть медицинские услуги, за которые им придется заплатить. И да, оплату придется осуществить даже в государственных больницах.

За какие услуги придется платить пенсионерам? На своем Youtube-канале юрист Михаил Вулах назвал 7 платных услуг для пожилых людей в Украине. Лицам, достигшим пенсионного возраста, деньги могут понадобиться при следующих обстоятельствах: Выбор конкретного врача в стационаре – осуществляется за дополнительную оплату. Улучшенные условия пребывания в больнице. В ведомственных больницах: если, например, заведение относится к МВД или СБУ, то посторонним пациентам придется оплачивать услуги. Медицинские процедуры вне государственной программы: зубные импланты, косметология и тому подобное. Вызов врача на дом – это платная услуга. Лечение через страхование – это оплачивает страховая компания или работодатель, если это предусмотрено договором. Если пенсионер сам обращается к узкопрофильному специалисту или проходит обследование без направления. Важно! С направлением от семейного врача платить деньги не придется. Напомним, что украинцы могут получить немало бесплатной медицинской помощи. Об этом говорится на сайте МИНЗДРАВА. Врачи первичного звена медицинской помощи бесплатно для пациента предоставляют такие услуги: наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в частности с хроническими заболеваниями;

профилактические осмотры;

диагностика и лечение самых распространенных болезней, травм, отравлений и т.д;

вакцинация по Национальному календарю прививок;

направление к специалистам узкого профиля;

оформление рецептов на отпуск лекарств, в частности е-рецептов по программе "Доступные лекарства";

направление на анализы;

электрокардиограмма;

предоставление определенных видов паллиативной помощи;

оформление справок;

листков нетрудоспособности. Обратите внимание! Также пациенты могут рассчитывать на проведение скрининга на наличие расстройств психики и поведения. Что еще следует знать пенсионерам? Украинцы, которым уже исполнилось 40 лет или более, имеют право получить 2 тысячи гривен. Потратить средства можно на скрининг собственного состояния здоровья.

Программа предоставляет возможность пройти базовое медицинское обследование и выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, а также нарушения в состоянии психического здоровья на ранних этапах.

Первые приглашения поступили украинцам еще 31 января. В частности присоединиться к программе можно через 30 дней после Дня рождения в 2026 году.