Кто сможет получить 2 тысячи от правительства?
Деньги предоставляют в рамках программы Скрининга здоровья 40+, о чем напомнила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Приглашение на скрининг в Дії начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Первые приглашения получат люди, которые родились в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в Дії информацию о программе.
Как отметила Свириденко, уже более 640 медицинских учреждений зарегистрировались, чтобы присоединиться к программе – они соответствуют требованиям к специалистам, оборудования и уровня предоставления услуг.
Программа скрининга дает возможность украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить на ранних этапах:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный диабет;
- нарушения в состоянии психического здоровья.
Пройти базовый комплекс обследований в можно будет быстро и в одном месте – без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений. Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам,
– написала Юлия Свириденко.
Приобщить к программе Скрининг здоровья 40+ можно следующим образом:
- Через 30 дней после дня рождения в 2026 году в приложении Дія должно поступить уведомление.
- После подтверждения участия автоматически зачисляются 2 тысячи гривен Дия.Карту, которые можно использовать только в рамках программы. Зачисление происходит в течение нескольких дней.
- Кроме того, через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карточку в банке и обратиться в ЦНАП – там помогут оформить участие и указать счет для зачисления средств. Это актуально для людей, которые не пользуются Дією.
Важно! Перечень мест, где можно пройти Скрининг здоровья 40+, постоянно дополняется.
Напомним, что "Скрининг здоровья 40+" охватывает доказательный перечень медицинских интервенций:
- анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья);
- физикальное обследование ;
- лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек.
Об этом пишут на Правительственном портале.
После получения результатов врач предоставит человеку рекомендации относительно дальнейших действий. А врач – в случае необходимости – может сразу назначить определенные лекарства.
Интересно! Ожидается, что в 2026 году "Скрининг здоровья 40+" пройдет около 5 миллионов украинцев.
Что еще следует знать о программе?
- Денежная помощь становится доступна после 30 дней со дня рождения именно в 2026 году. То есть если человек родился 1 января, то оформить поддержку можно не ранее 31 января.
- Если человек родился в октябре или позже, то имеет длинные сроки использования помощи. Люди, которые родились с октября по декабрь, могут использовать средства до конца марта 2027 года.