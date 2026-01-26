Кто сможет получить 2 тысячи от правительства?

Деньги предоставляют в рамках программы Скрининга здоровья 40+, о чем напомнила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Приглашение на скрининг в Дії начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Первые приглашения получат люди, которые родились в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в Дії информацию о программе.

Как отметила Свириденко, уже более 640 медицинских учреждений зарегистрировались, чтобы присоединиться к программе – они соответствуют требованиям к специалистам, оборудования и уровня предоставления услуг.

Программа скрининга дает возможность украинцам в возрасте от 40 лет возможность бесплатно пройти базовое медицинское обследование и выявить на ранних этапах:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет;

нарушения в состоянии психического здоровья.

Пройти базовый комплекс обследований в можно будет быстро и в одном месте – без отдельных визитов к семейному врачу и без поиска направлений. Во время полномасштабного вторжения это особенно важно, когда нет времени и возможности ходить по врачам,

– написала Юлия Свириденко.

Приобщить к программе Скрининг здоровья 40+ можно следующим образом:

Через 30 дней после дня рождения в 2026 году в приложении Дія должно поступить уведомление. После подтверждения участия автоматически зачисляются 2 тысячи гривен Дия.Карту, которые можно использовать только в рамках программы. Зачисление происходит в течение нескольких дней. Кроме того, через 30 дней после дня рождения можно открыть специальную карточку в банке и обратиться в ЦНАП – там помогут оформить участие и указать счет для зачисления средств. Это актуально для людей, которые не пользуются Дією.

Важно! Перечень мест, где можно пройти Скрининг здоровья 40+, постоянно дополняется.

Напомним, что "Скрининг здоровья 40+" охватывает доказательный перечень медицинских интервенций:

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (в частности сердечно-сосудистых заболеваний, риска сахарного диабета 2 типа и состояния психического здоровья);

физикальное обследование ;

лабораторные исследования, показывающие работу сердца, сосудов и почек.

Об этом пишут на Правительственном портале.

После получения результатов врач предоставит человеку рекомендации относительно дальнейших действий. А врач – в случае необходимости – может сразу назначить определенные лекарства.

Интересно! Ожидается, что в 2026 году "Скрининг здоровья 40+" пройдет около 5 миллионов украинцев.

Что еще следует знать о программе?