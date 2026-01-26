Хто зможе отримати 2 тисячі від уряду?
Гроші надають у рамках програми Скринінгу здоровʼя 40+, про що нагадала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Читайте також Мінімальна пенсія від 6 тисяч гривень: чи вистачить Україні ресурсів для пенсійної реформи
Запрошення на скринінг у Дії почнуть надходити українцям та українкам уже 31 січня. Найперші запрошення отримають люди, які народилися в перших числах року. Уже близько 1 мільйона таких громадян отримали в Дії інформацію про програму.
Як зазначила Свириденко, вже понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми – вони відповідають вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання послуг.
Програма скринінгу дає можливість українцям віком від 40 років можливість безоплатно пройти базове медичне обстеження та виявити на ранніх етапах:
- серцево-судинні захворювання;
- цукровий діабет;
- порушення у стані психічного здоровʼя.
Пройти базовий комплекс обстежень в можна буде швидко і в одному місці – без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень. У час повномасштабного вторгнення це особливо важливо, коли немає часу і можливості ходити по лікарях,
– написала Юлія Свириденко.
Долучити до програми Скринінг здоровʼя 40+ можна таким чином:
- Через 30 днів після дня народження у 2026 році у застосунку Дія має надійти сповіщення.
- Після підтвердження участі автоматично зараховуються 2 тисячі гривень Дія.Картку, які можна використати тільки у межах програми. Зарахування відбувається протягом кількох днів.
- Крім того, через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП – там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів. Це актуально для людей, які не користуються Дією.
Важливо! Перелік місць, де можна пройти Скринінг здоров'я 40+, постійно доповнюється.
Нагадаємо, що "Скринінг здоров’я 40+" охоплює доказовий перелік медичних інтервенцій:
- анкетування та оцінку індивідуальних ризиків (зокрема серцево-судинних захворювань, ризику цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я);
- фізикальне обстеження ;
- лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок.
Про це пишуть на Урядовому порталі.
Після отримання результатів лікар надасть людині рекомендації щодо подальших дій. А лікар – у разі потреби – може одразу призначити певні ліки.
Цікаво! Очікується, що у 2026 році "Скринінг здоров’я 40+" пройде близько 5 мільйонів українців.
Що ще слід знати про програму?
- Грошова допомога стає доступна після 30 днів з Дня народження саме у 2026 році. Тобто якщо людина народилась 1 січня, то оформити підтримку можна не раніше 31 січня.
- Якщо людина народилась у жовтні чи пізніше, то має довші терміни використання допомоги. Люди, які народилися з жовтня по грудень, можуть використати кошти до кінця березня 2027 року.