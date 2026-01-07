Чому може бути недоступна програма "Скринінг здоров'я"?

Про причини розповіли у Дії, пише 24 Канал з посиланням на Telegram застосунку.

Так українців зацікавило, чому їм не доступна програма, хоча вони вже старше 40 років. У Дії ж відповіли, що допомога стає доступна після 30 днів з Дня народження у 2026 році.

Тобто навіть якщо людина народилась 1 січня, то підтримку на здоров'я отримає не раніше 31 числа того ж місяця.

Що робити людям, які народилися у жовтні та пізніше?

Якщо людина народилась у жовтні, листопаді чи грудні, то вона може не встигнути "за дедлайном". Однак у Дії запевнили: особи, які святкують День народження з жовтня по грудень, можуть використати кошти з підтримки до кінця березня 2027 року.

Зверніть увагу! Наразі послуги доступна лише для людей 40 років та старше. Для інших вікових категорій подібна допомога станом на зараз не передбачена.

Що відомо про програму?

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я України

Після прийняття запрошення необхідно замовити Дія.Картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену,

– уточнили у відомстві.

За 7 днів на неї надійдуть кошти – 2 000 гривень. Їх можна використати тільки для проходження "Скринінгу здоров'я 40+".

Важливо! Очікується, що у 2026 році "Скринінг здоров’я 40+" пройде близько 5 мільйонів українців та українок.

Яку ще допомогу наразі можуть отримати українці?