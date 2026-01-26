Что будет с выплатами для украинцев за рубежом?

О том, кто будет получать выплаты, а кому их могут приостановить, в интервью "РБК-Украина" рассказал министр соцполитики.

Смотрите также Денежная помощь ВПЛ и бывшим беженцам: как получить более 10 тысяч гривен

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин говорит, что Украина продолжит выплачивать пенсии для граждан за рубежом, если они прошли онлайн-верификацию.

Если же проверку не прошли, выплаты остановят. Однако есть возможность их восстановления после возвращения в Украину или верификации.

Обратите внимание! Другие соцвыплаты не будут выплачивать. Для украинцев за рубежом предполагается только выплата пенсий.

Предыдущего (2025 – 24 Канал) года Пенсионный фонд провел верификацию, и тем, кто не подтвердил себя, будут остановлены выплаты. Это не отмена, а остановка. Когда человек будет верифицирован, выплаты будут восстановлены с той даты, с которой были остановлены,

– добавляет Улютин.

Будут ли получать выплаты многодетные семьи?

Также министр отметил, что для многодетных семей и детских домов семейного типа выплаты останутся без изменений. Но верификацию здесь тоже необходимо пройти. В то же время новых или дополнительных выплат для граждан этой категории не будет.

Дополнительных выплат за рубежом, которые введены специально для тех, кто в Украине, им сделать мы не сможем. Я о "Пакете школьника" и тому подобное. Потому что это все направлено на помощь людям внутри страны для облегчения сложных условий,

– говорит министр.

Хотя некоторые страны уменьшают помощь украинским переселенцам, Украина сможет помочь только при условии пребывания дома. Помощь будет такой же, как для внутренне перемещенных лиц.

Будут ли возвращаться украинцы домой?

Европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинцы оставались в их государствах. Об этом рассказала Элла Либанова, член Национальной академии наук, профессор, директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птахи, в интервью Varosh.

По словам Либановой, украинцы, которые уехали за границу с детьми, сразу же искали работу, чтобы сделать жизнь более комфортной в условиях, в которых оказались. Так, они уже стали частью общества.

Активная интеграция и работа за рубежом – то, в чем заинтересованы обе стороны.

Какие выплаты могут получить украинцы в 2026 году?

За 2025 год 17,8 миллиона украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу", хотя ожидаемое количество составляло 13 миллионов. Возможно, в 2026 году тоже можно будет рассчитывать на эту помощь от государства. Правительство будет анализировать актуальность такого варианта.

В то же время на единовременное пособие от государства могут рассчитывать люди с инвалидностью, которые пострадали из-за взрывоопасных предметов. Размер выплаты будет определяться индивидуально.