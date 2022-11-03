Сразу 10 пенсий: кто может получить единовременную помощь

При начислении первой пенсии работникам государственных учреждений и коммунальных учреждений, работавших на определенных должностях, государство должно выплатить пособие в размере 10 месячных пенсий. Если этого по какой-либо причине не произошло, необходимо обратиться в пенсионный фонд.

Журналисты канала 24 проанализировали пенсионное законодательство, касающееся выплаты единовременного пособия. Подробно об этом – в материале.

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Каким именно гражданам назначены выплаты

Для получения денежной помощи необходимо иметь предусмотренный законом трудовой стаж и занимать должность по перечню. Выплата будет назначена в случае если:

вы вышли на пенсию после 30 сентября 2011;

на день достижения пенсионного возраста вы работали в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

занимаемая должность входит в список;

страховой стаж на указанных должностях: для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет;

до этого вы не получали какой-либо пенсии.

Работники каких должностей имеют право на выплаты

В страховой стаж, определяющий право выплату денежной помощи, относят периоды работы в учреждениях и учреждениях государственной и коммунальной формы собственности. Право получения выплаты имеют следующие работники:

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения

спортсмены – заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса – члены сборных команд

артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов

При этом допускается суммирование страхового стажа за периоды работы, дающие право на назначение пенсии. Подробный перечень всех должностей, по которым назначается выплата, содержится в Перечне №909.

Повышение пенсий

В октябре для некоторых категорий граждан были повышены пенсии. Перерасчет затронул выплаты граждан от 65 лет. Следующий этап увеличения пенсионных выплат состоится в декабре.



В 2023 году дополнительные повышения пока не запланированы, однако, по словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, в случае успехов на фронте соцвыплаты могут увеличить. Пенсия в Украине привязана к минимальной зарплате и когда она увеличивается, пенсионные выплаты тоже скрывают.