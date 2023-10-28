Пенсионеры на работе: как официальное трудоустройство влияет на выплаты

Многие украинские пенсионеры после выхода на законный отдых продолжают неофициально работать, чтобы увеличить свои выплаты. Однако некоторые поинтересовались, что будет с выплатами, если оформиться на работе официально.

Влияет ли официальное трудоустройство на пенсию

Такое трудоустройство повлияет только на размер будущих надбавок за сверхурочный стаж. Их сумма определяется согласно прожиточному минимуму, который в следующем году составит 2 361 гривну.

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С 1 января размер надбавки за сверхурочный стаж может измениться с 20,9 до 23,6 грн за каждый дополнительный год.

Если вы работаете официально, для расчета берется старый прожиточный минимум, при массовом перерасчете пенсий он не пересматривается. Если человек не работает, то при его повышении указанная надбавка автоматически перечисляется. Это касается пенсий, назначенных по нормам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",

– объяснили в издании.

Остальные надбавки, не зависящие от прожиточного минимума, не изменятся. Главное не забыть сразу уведомить ПФУ о своем официальном трудоустройстве.

Кто может получить дополнительные 800 гривен к пенсии

Пенсионеры, нуждающиеся постоянного ухода, могут претендовать на ежемесячную доплату в размере 837 гривен. Следует соответствовать следующим условиям:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Украинцы, получающие пенсию по инвалидности, оформить эту прибавку не могут. Кроме заявления, необходимо предоставить следующие документы: