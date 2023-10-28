Чи впливає офіційне працевлаштування на пенсію

Таке працевлаштування вплине лише на розмір майбутніх надбавок за понаднормовий стаж. Їх сума визначається згідно з прожитковим мінімумом, який у наступному році становитиме 2 361 гривні.

Читайте також Мінімальна та максимальна пенсія: коли чекати на зростання виплат

Зверніть увагу! З 1 січня розмір надбавки за понаднормовий стаж може змінитися з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік.

Якщо ви працюєте офіційно, для розрахунку береться старий прожитковий мінімум, при масовому перерахунку пенсій він не переглядається. Якщо людина не працює, то при її підвищенні зазначена надбавка автоматично перераховується. Це стосується пенсій, призначених за нормами Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування",

– пояснили у виданні.

Інші надбавки, які не залежать від прожиткового мінімуму, не зміняться. Головне не забути одразу повідомити ПФУ про своє офіційне працевлаштування.

Хто може отримати додаткові 800 гривень до пенсії

Пенсіонери, які потребують постійного догляду, можуть претендувати на щомісячну доплату у розмірі 837 гривень. Потрібно відповідати таким умовам:

досягнути 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Українці, які отримують пенсію по інвалідності, оформити цю надбавку не можуть. Окрім заяви, потрібно надати такі документи: