Лубинец готовит требование к Правительству: пенсионеры ВПЛ до сих пор без выплат

Пенсионерам ВПЛ массово не получили выплаты в начале года. В Минсоцполитики заявили, что без выплат осталось 337 тысяч человек, которые имели проблемы с идентификацией. Зато Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в очередной раз раскритиковал такую процедуру.

Почему омбудсмен по правам человека критикует Минсоцполитики?

У новом сообщении омбудсмена Дмитрия Лубинца говорится о том, что Минсоцполитики официально подтвердило, что 337 тысяч пенсионеров ВПО не получили выплаты. Он отмечает, что министерство фактически переложило ответственность на людей.

По версии Минсоцполитики – это не такая уж и большая проблема. Для министерства, возможно, а для 337 тысяч людей – это отсутствие денег на лекарства, еду и коммунальные услуги. И это не статистика. Это жизнь. Вместо того чтобы признать проблему и срочно ее решать, министерство пошло самым простым путем – переложить ответственность на самих людей,

– написал Лубинец.

Дело в том, что есть случаи, когда несмотря на пройденную идентификацию, лицу все равно приходится лично обращаться в отделения Пенсионного фонда из-за технических сбоев. Кроме того, Лубинец обращает внимание на то, что не у всех пенсионеров есть смартфоны и установлена "Дія".

Сейчас омбудсмен призывает граждан сообщать о своих историях и распространять информацию, чтобы подготовить публичное требование к Правительству по этому поводу.

Также он отметил, что в понедельник, 2 февраля, планируется письмо к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием разблокировать выплаты, продлить сроки идентификации, исправить технические ошибки и обеспечить реальную онлайн-идентификацию.

Как проводится идентификация пенсионеров?

У ПФУ отмечают, что до 1 января 2026 года ряду пенсионеров обязательно нужно было пройти проверку. Речь шла в первую очередь о пенсионерах, которые временно находятся за пределами Украины, проживают на территориях, оккупированных Россией, а также те, которые выехали с ВОТ, но сейчас живут на подконтрольной Украине территории.

Также это должны были сделать те граждане, которые на момент начала полномасштабной войны жили в населенных пунктах, где органы соцзащиты не могли выплачивать помощь.

Среди вариантов пройти идентификацию есть: визит в сервисный центр Пенсионного фонда или банка, что начисляю пенсию; онлайн-идентификация через личный кабинет на портале ПФУ с помощью КЭП или Дія.Підпису; видеоверификация, или короткая видеовстреча со специалистом ПФУ.

Что известно о проблемах с идентификацией ВПЛ?