От 300 до почти 600 гривен для пенсионеров: кто получит большую пенсию в январе

Для некоторых пенсионеров в январе 2025 года увеличатся пенсия вследствие дополнительных выплат. Речь идет о деньгах, которую получают пожилые люди за достижение соответствующего возраста.

Кому выплатят дополнительные деньги к пенсии

В январе 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Главным требованием относительно дополнительных выплат к пенсии является то, что пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 гривны ежемесячно.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75 лет – в размере до 300 гривен,

– в размере до 300 гривен, лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80 лет - до 456 гривен,

- до 456 гривен, лицам, которым исполнилось 80 лет и более – до 570 гривен.

Напоминаем! Кроме доплат по возрасту, в январе пенсионеры могут еще получить единовременно 1 000 гривен в рамках программы еПоддержка. Пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить эту тысячу через Укрпочту.