Пенсии в июле: кто может рассчитывать на существенные надбавки

С 1 июля украинские пенсионеры получат перерасчет выплат, но это коснется не всех, а только тех, кто вышел на заслуженный отдых по специальным законам. Сумма надбавки будет составлять от 100 гривен до 1 000 гривен.

Кого коснется повышения в июле

В список граждан, которые получат прибавки, входят ученые, чиновники, журналисты и другие. Об этом напомнил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус. Размер индексации будет составлять в марте – 19,7%.

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Следовательно, суммы, которые могут получить пенсионеры, будут колебаться от 100 гривен до 1 000 гривен. Начисление будет производиться индивидуально.

Сколько получат пенсионеры надбавки в июне

что если размер пенсии без надбавок составляет 5 076 гривен, то вы получите повышение ориентировочно в размере 1 000 гривен.

Пенсионеры, продолжающие работать, в июне получат доплаты сразу за три месяца, начиная с апреля. Впрочем, размер будет рассчитываться для каждого индивидуально и будет зависеть от стажа и зарплаты.

Доплата может составлятьКроме того, такие пенсионеры должны иметь не менее 35 лет стажа и получают выплаты не менее 7 000 гривен.

Интересно, что судьи получают пенсии не по общим правилам. К примеру, пенсии у них в 20 раз выше, чем у других украинцев.

Прибавки по возрасту

Те пенсионеры, которые достигли 70-летнего возраста, также вправе получить дополнительные выплаты. Их сумма будет зависеть от того, насколько старше человек.

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

В то же время, не забывайте, что получить их могут только те, чьи выплаты не превышают 10 340 гривен.