Повышения пенсий не будет: о чем полиция предупредила украинцев

Киберполиция предупредила граждан о распространении фейковых сообщений. Благодаря им, мошенники пытаются получить личные данные украинцев.

Что известно о фейковых сообщениях для пенсионеров?

Как известно, мошенники распространяют информацию о якобы новых правилах начисления пенсионных выплат, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также Эти люди могут уйти на пенсию раньше 60: о ком идет речь

Такого рода сообщения не только поступают гражданам лично. Они также распространяются в виде объявлений в социальных сетях и мессенджерах.

В этих сообщениях есть вредоносная ссылка. Именно благодаря ей мошенники и получают доступ к вашим личным данным.

При заполнении анкеты пользователи вводят персональные данные, реквизиты банковских карт, а иногда и одноразовые SMS-коды. В результате эта информация попадает к злоумышленникам, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств,

– объясняет начальник 1-го сектора управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ капитан полиции Богдан Крыжановский.

Чтобы подкрепить доверие граждан, мошенники создают страницы внешне похожие на официальные ресурсы. В частности, сайт ПФУ.

Обратите внимание! Нужно понимать, что мошенники даже могут использовать официальные логотипы и присущие определенному ресурсу формулировки.

Обосновывать то, почему гражданину надо перейти по ссылке, могут по-разному. Например, чтобы обновить данные или необходимостью заполнить анкету для начисления повышенных выплат.

Что стоит сделать, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете?