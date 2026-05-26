Повышения пенсий не будет: о чем полиция предупредила украинцев
Киберполиция предупредила граждан о распространении фейковых сообщений. Благодаря им, мошенники пытаются получить личные данные украинцев.
Что известно о фейковых сообщениях для пенсионеров?
Как известно, мошенники распространяют информацию о якобы новых правилах начисления пенсионных выплат, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Такого рода сообщения не только поступают гражданам лично. Они также распространяются в виде объявлений в социальных сетях и мессенджерах.
В этих сообщениях есть вредоносная ссылка. Именно благодаря ей мошенники и получают доступ к вашим личным данным.
При заполнении анкеты пользователи вводят персональные данные, реквизиты банковских карт, а иногда и одноразовые SMS-коды. В результате эта информация попадает к злоумышленникам, которые могут получить доступ к счетам и осуществлять несанкционированные списания средств,
– объясняет начальник 1-го сектора управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ капитан полиции Богдан Крыжановский.
Чтобы подкрепить доверие граждан, мошенники создают страницы внешне похожие на официальные ресурсы. В частности, сайт ПФУ.
Обратите внимание! Нужно понимать, что мошенники даже могут использовать официальные логотипы и присущие определенному ресурсу формулировки.
Обосновывать то, почему гражданину надо перейти по ссылке, могут по-разному. Например, чтобы обновить данные или необходимостью заполнить анкету для начисления повышенных выплат.
Что стоит сделать, чтобы не стать жертвой мошенников в интернете?
Чтобы обезопасить себя от мошенников, киберполиция советует пользоваться именно официальными ресурсами. То есть, сайтами и мессенджерами, принадлежащими определенному учреждению.
Дополнительно следует проверять адрес сайта. Сейчас украинские официальные государственные ресурсы находятся на домене gov.ua.
Если ресурс кажется вам подозрительным, не стоит распространять личную информацию. Лучше всего провести повторную проверку.