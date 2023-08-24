Изменения в начислении пенсий: какие выплаты будут получать украинцы

Размер пенсий в Украине до сих пор остается проблемным вопросом. Учитывая исторические события, украинская пенсионная система до сих пор не достаточно реформирована, чтобы обеспечить достойный доход пенсионерам.

Что будет с пенсиями в 2024 году

Украинская система пенсий нуждается в значительных реформах. Над этим сейчас и работают ПФУ и Минсоцполитики. Как новая система должна действовать объяснила министерша Оксана Жолнович.

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Оксана Жолнович Министерство соцполитики Украины Если говорить о солидарной пенсии, она должна покрывать определенный процент заработка, который человек получал в течение жизни, для поддержания того уровня, к которому этот человек привык. Во всех странах этот уровень покрытия измеряется процентно. Это эталон. Если ты проработал 30 – 35 лет, то 40% твоего среднего уровня заработка должен получать и на пенсии. Мы сейчас прорабатываем даже больший процент, чтобы солидарная и накопительная часть превышала 40% заработка

Министр отмечает, что высокий уровень солидарной пенсии невозможен при нынешней ситуации, когда на 10,6 миллионов пенсионеров только 13 миллионов трудоспособных граждан, платящих социальные взносы. В такой ситуации, чтобы обеспечить пенсионные выплаты по крайней мере 6 – 7 тысяч, работающий должен оплатить ЕСВ более 10 тысяч гривен

Многие в Украине не платят такой большой ЕСВ. Поэтому необходимый ресурс нужно искать где-то, и мы сейчас над этим работаем.

– уточняет Жолнович

По мнению министерши, механизм начисления пенсий сейчас также несовершенен. Поскольку индексация занижает стоимость реального заработка. Сейчас Минсоцполитики работает над тем, чтобы алгоритм начисления пенсии был четким и привязанным к устойчивым величинам.

Размер пенсии в Украине сейчас

В марте 2023 г. произошла индексация пенсий. Размер минимальных выплат для некоторых категорий населения вырос до 2 520 грн. Наименьшие выплаты получают работающие пенсионеры – 2 093 гривны.

Сколько получают украинские пенсионеры: