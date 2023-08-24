Що буде з пенсіями у 2024 році

Українська система пенсій потребує значних реформ. Над цим зараз і працюють ПФУ та Мінсоцполітики. Як нова система має діяти пояснила міністерка Оксана Жолнович.

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Оксана Жолнович Міністерка соцполітики України Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала протягом життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. В усіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30 – 35 років, то 40% твого середнього рівня заробітку маєш отримувати і на пенсії. Ми зараз опрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна та накопичувальна частина перевищувала 40% заробітку

Міністерка зазначає, що високий рівень солідарної пенсії неможливий при теперішній ситуації, коли на 10,6 мільйонів пенсіонерів лише 13 мільйонів працездатних громадян, що платять соціальні внески. В такій ситуації, аби забезпечити пенсійні виплати принаймні 6 – 7 тисяч, особа, що працює, має сплатити ЄСВ понад 10 тисяч гривень

Багато хто в Україні не платить такий великий ЄСВ. Тому необхідний ресурс треба шукати десь і ми зараз над цим працюємо.

– уточнює Жолнович

На думку міністерки, механізм нарахування пенсій зараз також є недосконалим. Оскільки індексація занижує вартість реального заробітку. Зараз Мінсоцполітики працює над тим, щоб алгоритм нарахування пенсії були чіткими та прив'язаними до стійких величин.

Розмір пенсії в Україні зараз

У березні 2023 року відбулася індексація пенсій. Розмір мінімальних виплат для деяких категорій населення зріс до 2 520 грн. Найменші виплати отримують пенсіонери, які працюють – 2 093 гривні.

Скільки отримують українські пенсіонери: