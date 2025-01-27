Когда в Украине стартует пенсионная реформа и как она повлияет на пенсии

Правительство представило план пенсионной реформы и внедрения накопительной системы. Решение о пенсионной реформе и запуске накопительной пенсии может быть принято в 2025 году.

Когда стартует пенсионная реформа

Полноценное начало реформы планируется на 2026 год, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что законопроект о накопительной пенсионной системе уже разработан Кабинетом министров.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов.

Министр отметила, что в ближайшие месяцы законопроект будет внесен в Верховную Раду, чтобы в 2025 году принять необходимую законодательную базу и начать техническую подготовку.

Поэтому: в этом году законодательство, разрабатываем определенную ИТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный Государственного накопительного фонда, и даст Бог, с 26 года можем начать первые накопления. Это наш план,

– отмечает Оксана Жолнович.

Интересно! Во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан используется на административные расходы. Для их оптимизации необходимо создать качественные ИТ-сервисы.

Что изменится после пенсионной реформы

Запланированная пенсионная реформа в Украине предусматривает обязательные отчисления 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

Обратите внимание! По словам Оксаны Жолнович, это обеспечит пенсионерам 20% от средней зарплаты при жизни. Еще 20% будет поступать из солидарной системы, что в целом даст коэффициент замещения на уровне 40%.

Внедрение накопительной пенсионной системы позволит повысить коэффициент замещения пенсий до 40% от средней зарплаты при жизни, что вдвое больше нынешнего показателя 28%, характерного для большинства пенсионеров.

Если сегодня с каждой зарплаты вы платите непосредственно в пенсионный фонд почти 19%, то гарантия в 40% - это прирост вдвое этой суммы, это хорошая гарантия, и она определена европейскими регламентами, и поэтому мы к ней стремимся приблизиться. Сегодня такое покрытие, к сожалению, у подавляющего большинства пенсионеров составляет всего 28%. Это недостаточно, мы это понимаем и думаем над тем, как бы его повысить,

– говорит министр.

Жолнович также отметила, что граждане смогут добровольно увеличивать взносы, чтобы повысить будущую пенсию.