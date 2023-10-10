Украинцы будут самостоятельно обеспечивать себе старость: когда это произойдет

В настоящее время пенсионная система в Украине несовершенна. Пенсионеры получают низкие пенсии из-за того, что их финансовое обеспечение зависит от нынешних официальных зарплат украинцев.

Почему в Украине низкие пенсии

На сегодняшний день в Украине действует только солидарная пенсия. То есть, нынешние взносы граждан в ПФУ покрывают выплаты для пенсионеров. Поскольку лиц, нуждающихся в пенсии – 10,6 миллиона, трудоспособное население не справляется с такой финансовой нагрузкой.

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Размер пенсий сейчас таков:

0,6% пенсионеров имеют выплаты до 2 000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен в месяц.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Как изменится пенсионная система

Накопительная система пенсий будет более эффективной и лучше финансово обеспечит будущих пенсионеров. Министр Оксана Жолнович анонсировала, что такие перспективы более чем реальны, сообщает 24 Канал.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Я думаю, что это будет реально, потому что сейчас практически драфт законопроекта готов для того, чтобы мы работали над дизайном накопительной пенсионной реформы. Сразу скажу, что запустить ее сбором взносов можно будет только после победы, иначе не будет как инвестировать эти средства.

Жолнович отмечает, что нововведения будут введены, по меньшей мере, в 2025 году. Всё зависит от ситуации на фронте. По ее словам, задача правительства сейчас – подготовить всю необходимую инфраструктуру для осуществления реформ.