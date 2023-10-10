Какую помощь оказывает ООН

Ранее украинцы получали выплаты 2 200 гривен от ООН ежемесячно. С октября эта социальная помощь выросла до 3 600 гривен. Зимой дополнительные выплаты составят 2 220 гривен на человека.

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Кому будут оказывать помощь для подготовки к зиме:

Тем, кто успел зарегистрироваться по спецпрограмме с 1 по 30 сентября 2023 года выплаты будут составлять 2 200 гривен ежемесячно плюс "зимняя" помощь 2 220 гривен. Период предоставления средств – 3 месяца.

Лицам, прошедшим регистрацию, начиная с 1 октября и до конца 2023 года. То есть в течение следующих 3 месяцев они получат 3 600 гривен ежемесячно и 2 220 гривен доплаты.

Гражданам, главой семьи которых является лицо от 55 лет, если они зарегистрировались в программе до 1 сентября 2023 года. 3 месяца такие семьи будут получать по 2 220 гривен ежемесячно.

Кто может получить помощь от ООН

Выплаты предоставляются гражданам, наиболее пострадавшим, в результате военных действий. Благодаря этим средствам, украинцы могут обеспечить себе первоочередные потребности: еда, гигиенические средства, жилье и так далее.

Помощь имеют право получить:

ВПО

Лица, получившие статус переселенцев после 24 февраля 2022 года. К этой категории относятся и оставшиеся дома, но потерявшие свое домохозяйство или возможность себя финансово обеспечивать из-за военных действий.

Обратите внимание! Получатель льгот должен быть из области, которую определили как зону активных боевых действий или особенно пострадавшую. Сейчас это: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Николаевская.

Наиболее уязвимые категории населения

Речь идет о гражданах, уже имеющих определенные социальные льготы:

семьи, где есть несколько человек с особыми потребностями;

малообеспеченные семьи, в которых есть несовершеннолетние дети и лица старше 55 лет;

пожилые люди (пенсионеры), которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

приемные семьи.

В состав семьи, нуждающейся в помощи от ООН могут входить:

избранная глава семьи (заявитель) и его супруг;

дети, если они в возрасте до 23 лет;

родители заявителя или его официального супруга.

Заметьте! При прохождении регистрации для получения помощи от ООН все члены семьи должны присутствовать.