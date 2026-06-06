Пенсии могут считать по-новому: что изменится для тысяч украинцев

Пенсионная реформа может принести изменения не только к основным выплатам, но и к надбавкам. Чиновники предлагают пересмотреть действующий подход к начислению дополнительных средств.

Какие изменения в пенсионной системе ждут украинцев?

В Украине готовят очередные изменения в пенсионную систему, которые могут повлиять на порядок начисления выплат и пенсионных надбавок. Одним из направлений реформы станет пересмотр механизмов поддержки граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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У Министерстве социальной политики заявляют, что будущие изменения имеют целью создать более понятную и единую систему пенсионного обеспечения, где правила начисления выплат будут четко урегулированы в одном законодательном документе.

Какие изменения готовят для чернобыльцев?

В рамках реформы планируют объединить нормы по пенсионному обеспечению ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других пострадавших категорий граждан. Сейчас такие выплаты регулируются различными нормативными актами, что нередко создает сложности при назначении пенсий и доплат.

Ожидается, что новый подход позволит установить единые правила начисления надбавок, упростить процедуры и устранить разногласия между действующими законодательными нормами.

Что еще предусматривает пенсионная реформа?

Параллельно правительство работает над масштабным обновлением всей пенсионной системы. Среди ключевых нововведений является внедрение механизма пенсионных баллов, которые должны сделать расчет выплат более справедливым и привязанным к уровню официальной заработной платы.

Также обсуждается запуск накопительной пенсионной системы. Предполагается, что часть взносов граждан будет поступать на персональные счета, а накопленные средства можно будет наследовать.

Как сейчас определяют размер пенсии?