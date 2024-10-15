Изменения в пенсионной системе: что такое баллы для пенсии

В Украине планируется перейти на систему баллов для пенсионных выплат, которая уже действует в Литве и нескольких других странах. Что это будет означать для украинцев, читайте далее.

Новая система пенсионных начислений

Как пояснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, новая система будет учитывать только два фактора: количество отработанных лет и количество уплаченных ежемесячных взносов, сообщает Укринформ. Именно эти показатели будут конвертироваться в баллы.

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Стоимость каждого балла составит 30% от средней заработной платы в конкретном году. Таким образом, если человек проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, то может рассчитывать на не менее чем 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе, как отметила чиновница.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Совокупно это даст замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время солидарный взнос в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза – ни один банк такого прироста не дает.

Жолнович сообщила, что Минсоцполитики планирует ввести профессиональные накопления с 2026 года.

Заметьте! Нынешняя система пенсионного обеспечения претерпела многочисленные изменения, которые усложнили процесс исчисления пенсии. Министр уточнила, что главной целью внедрения нового механизма является упрощение существующего алгоритма расчетов.