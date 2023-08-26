Изменения пенсионных выплат: какими будут пенсии с 1 сентября

Во время военного положения закон разрешает не индексировать социальные выплаты. Несмотря на это, в течение 2023 года украинцы получили несколько повышений пенсии.

Будет ли повышение пенсий в сентябре

В последний раз перерасчет пенсий произошел в марте 2023 года. Тогда некоторые украинцы получили повышение минимальных выплат с 2 100 до 2 520 гривен. Больше индексаций в этом году не планируется.

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Однако увеличение выплат одинаково происходит. К примеру, в июле повышение пенсий получили:

народные депутаты – на 1 450,98 гривны;

госслужащие – на 1 046,70 гривны;

работники органов местного самоуправления – на 634,89 гривны;

ученые – на 422,51 гривны.

Как украинцы смогут увеличить размер своих выплат

Во время военного положения индексация социальных выплат может не происходить. Однако в Украине в 2023 году уже произошло 2 перерасчета пенсий.

Правительство ввело специальные надбавки для того, чтобы вы могли увеличить размер своих выплат:

Возрастные:

лица от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Эти выплаты начисляются автоматически, в соответствии с приобретением лицом определенного возраста.

При особых нуждах пенсионер может получить начисление 837 гривен:

если лицо старше 80 лет и нуждается в уходе;

когда лицо не имеет трудоспособных родственников и проживает самостоятельно;

если гражданин нуждается в дополнительном уходе.

Эти выплаты предоставляются исключительно по личному обращению пенсионера в ПФУ.