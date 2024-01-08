Как повысить пенсию на 54%: кто из пенсионеров может это сделать

Несмотря на военное положение, в Украине пенсионеры могут даже самостоятельно повысить свои пенсионные выплаты. О том, как это можно сделать и как рассчитать надбавку - читайте дальше.

Что даст отсрочка пенсии

Законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, которые поощряют граждан к более позднему выходу на пенсию. В случае отсрочки пенсии более 6 лет, основной размер пенсионных выплат увеличится на 54%.

Читайте также: Можно и не дожить: ежегодно страховой стаж будет только увеличиваться.

Следовательно, об этом можно обратиться за назначением пенсии позже и как повлияет это на размер выплат – рассказала Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области – Наталья Рад.

Тем, кто получил право на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения по назначению пенсии,

– подчеркнула чиновник.

Насколько увеличится пенсия в таком случае

В таком случае, за назначение пенсии с отсрочкой, основной размер пенсии увеличивается следующим образом :

на 0,5% – в случае отсрочки ухода на пенсию сроком до 60 месяцев , за каждый полный месяц страхового стажа;

, за каждый полный месяц страхового стажа; на 0,75% – в случае отсрочки ухода на пенсию сроком более 60 месяцев, за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

Как рассчитать надбавку Например, если человек решит отложить выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию — 12 % ( 0,5 х 24) и т.д.

Минимальная пенсия в 2024 году

Пенсия в Украине поменяется. следовательно минимальные пенсионные выплаты выросли уже с 1 января. Раньше сумма составила 2093 гривен. Впрочем, сейчас она достигла 2 361 гривны, а максимальная пенсия – 23 610 гривен.

Кроме того, средняя пенсионная выплата тоже возрастет. Если в 2023 году она составляла 5311 гривен, то в 2024 году достигнет 6 тысяч гривен.