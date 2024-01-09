Блокировка карт пенсионеров: почему так происходит

Некоторые пенсионеры стремятся создать накопления благодаря пенсионным выплатам. Из-за этого они могут потерять свою пенсию совсем.

Почему пенсионерам отменяют пенсию

ПФУ не только начисляет социальные выплаты, но и контролирует их поступление на счета. Есть случаи, когда пенсионеру могут заблокировать карту по решению Пенсионного фонда.

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В эфире телемарафона чиновница Дарья Марчак пояснила, что блокирование счета происходит, если пенсионер не пользуется зачисленными средствами в течение последних 6 месяцев, передает 24 Канал. Это давно действующая система, позволяющая оптимизировать использование государственных средств.

Дарья Марчак Заместитель министра социальной политики Мы не знаем, что с этим человеком могло произойти, и чтобы деньги плательщиков ЕСВ не уплачивались таким образом, что они просто лежат и не используются никем.

То, что пенсионер не пользуется средствами более полугода, может означать, что у него нет доступа к своему счету. Или же, в худшем случае, гражданин умер, а у государственных органов нет официального подтверждения этому.

Как восстановить пенсионные выплаты

Речь идет и о выплатах, поступающих через Укрпочту. Если в течение шести месяцев пенсионер не забирает средства, счет блокируется.

Возобновить поступление пенсионных выплат можно. Для этого необходимо обратиться в ПФУ с документами, удостоверяющими личность. На месте вам придется написать заявление. Также обратиться в ПФУ можно онлайн, через вебпортал.

Следует понимать, что пока деньги не поступали на счет пенсионера, они были заморожены и не использовались. Возобновив выплаты, гражданин получит заблокированные средства.