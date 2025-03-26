Некоторым украинцам правительство упростило порядок пенсионных выплат

Кабмин установил порядок получения пенсий для всех украинцев независимо от их местонахождения. Речь идет об Украине, временно оккупированных территориях или других странах.

Правительство изменило правила получения пенсий для некоторых украинцев

Дело в том, что ранее некоторые категории пенсионеров имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат, что затрудняло получение средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Для урегулирования ситуации Правительство приняло изменения, которые устанавливают единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом,

– говорится в сообщении ведомства.

То есть теперь такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины. Тогда как раньше деньги начислялись только на счет Ощадбанка.

В частности для получения пенсий украинцы, которые временно проживают за рубежом или на ВОТ, должны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря. А пенсионеры, которые живут в оккупации, должны осуществлять минимум одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев. Это при условии, если они не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины:

жив;

средства пенсии со своей карточки получает именно он.

Важно! Выплата пенсий гражданам на ВОТ и тем, которые выехали с ВОТ, происходит при условии подтверждения информации о неполучении пенсии от России. Для этого следует написать заявление о неполучении пенсии от страны-агрессора, и подать в ПФУ.