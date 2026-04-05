Работа на пенсии имеет последствия: действительно ли выгодно работать после 60

Значительная часть украинцев не прекращает трудовую деятельность даже после достижения пенсионного возраста. Таким образом они сознательно откладывают переход к полноценному отдыху. Выгодно ли это после 60, читайте далее.

Выгодно ли работать на пенсии в Украине?

Работа после 60 лет может непосредственно влиять на размер будущих пенсионных выплат, однако ее выгодность зависит от нескольких факторов. У Пенсионном фонде объяснили, что в случае если человек имеет право на пенсию, но откладывает ее оформление и продолжает работать, ему засчитывают дополнительный страховой стаж.

Интересно Какая будет пенсия, если зарплата 12 тысяч гривен

Однако механизм повышения является четко определенным. За каждый полный месяц отсрочки после достижения пенсионного возраста предусмотрена надбавка:

0,5%, если отсрочка длится до 5 лет;

0,75%, если более 60 месяцев.

В итоге даже один год работы после 60 лет может увеличить пенсию примерно на 6%, что делает такое решение финансово целесообразным во многих случаях.

Можно ли получать пенсию и зарплату одновременно?

Также стоит учитывать, что работающие пенсионеры могут получать пенсию и зарплату одновременно, но часть доплат и надбавок для них не применяется. Это означает, что краткосрочно доход может быть выше, однако долгосрочный эффект для пенсии зависит от того, откладывался ли ее выход и как менялись показатели стажа и дохода.

Также законодательство предусматривает ограничения, замечает ПФУ. Повышение не применяется к лицам, которым ранее уже назначалась пенсия другого вида или выплаты по другим законам или в другом государстве.

Какие еще нюансы следует знать работающим пенсионерам?

В то же время есть ряд нюансов, которые влияют на конечный результат. В частности, в расчет берутся только полные месяцы страхового стажа, соответственно за неполные периоды повышение не начисляется.

Обратите внимание! Намерение отложить выход на пенсию необходимо официально зафиксировать, обратившись в органы Пенсионный фонд Украины до достижения пенсионного возраста.

Отдельный важный фактор в назначении пенсии это уровень заработной платы во время работы после 60 лет. Если человек продолжает работать официально и получает более высокую зарплату, это может положительно повлиять на индивидуальный коэффициент заработка, который используется в формуле расчета пенсии.

В отдельных случаях это дает больший эффект, чем сам факт отсрочки выхода на пенсию.

Что известно о перерасчете пенсий работающим пенсионерам?