Пенсия без стажа: на какие выплаты могут рассчитывать украинцы

В последние годы в Украине наблюдается рост количества граждан без стажа, которые выпадают из системы страхового социального обеспечения. Несмотря на это, некоторые выплаты они все же получат от государства.

Какие выплаты предусмотрены для лиц без стажа

То есть, право на временную государственную помощь имеют лица, достигшие пенсионного возраста, но не получающие пенсионную выплату из-за отсутствия достаточного страхового стажа.

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В частности, они могут рассчитывать на выплату, привязанную к прожиточному минимуму – 2 361 гривну. Однако такая "социальная" пенсия будет доступной не с 60 лет, а с 63 лет.

А какая минимальная и максимальная пенсия в Украине? В этом году процесс индексации пенсий в Украине был В этом году процесс индексации пенсий в Украине был организован с акцентом на повышение самых низких пенсионных выплат. В результате минимальная пенсия была увеличена до 2 725 гривен, тогда как максимальный размер пенсии остался неизменным и составляет 23 610 гривен.

В то же время лица, которые вообще не имеют страхового стажа, не будут получать пенсию вообще. Им назначат помощь от государства в размере прожиточного минимума, но только с 65 лет.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию по возрасту

Для назначения временной помощи лицо подает в орган социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания подает заявление и определенный пакет документов.

Согласно, право на выход пенсию по возрасту в 2024 году имеют как мужчины, так и женщины:

при наличии не менее 31 года страхового стажа – в 60 лет;

при наличии не менее 21 года страхового стажа – в 63 года;

при наличии от 15 до 21 года страхового стажа – в 65 лет.

Что такое страховой стаж? Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному (социальному) страхованию, и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме, не меньше минимального страхового взноса.

Минимальный страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться ежегодно. Так, в 2028 году мужчинам и женщинам нужно будет проработать как минимум 35 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет.