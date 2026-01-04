Пенсия не по возрасту: смогут ли учителя выйти на пенсию раньше

Работники сферы образования могут оформить пенсию раньше общего пенсионного возраста, однако такое право предоставляется не всем автоматически. Для досрочного выхода на заслуженный отдых необходимо соответствовать четко определенным законом требованиям.

Какую пенсию могут оформить учителя в Украине?

В Украине для работников сферы образования предусмотрен особый вид пенсионного обеспечения, а именно пенсию за выслугу лет, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Одесской области, пишет 24 Канал.

Она позволяет учителям и другим педагогическим работникам выйти на заслуженный отдых до достижения общего пенсионного возраста. Впрочем, только при условии выполнения четко определенных законом требований.

Какие требования к пенсии учителя?

Ключевым условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального педагогического стажа, продолжительность которого зависит от даты, по состоянию на которую лицо приобрело соответствующее право:

по состоянию на 1 апреля 2015 года не менее 25 лет специального стажа;

по состоянию на 31 декабря 2015 года не менее 25 лет и 6 месяцев;

по состоянию на 11 октября 2017 года не менее 26 лет и 6 месяцев.

Справочно: Стаж засчитывается только за работу в учреждениях и на должностях, включенных в специальный Перечень, утвержденный Кабинетом Министров еще в 1993 году. Сам факт работы в образовательном учреждении еще не гарантирует права на специальную пенсию.

Решающее значение имеет именно должность, которую занимал педагог. Не все работники образования подпадают под действие этого Перечня. Например, инструктор по физической культуре в детском саду не может претендовать на пенсию за выслугу лет, даже если само заведение формально относится к образовательным.

Как начисляется пенсия за выслугу лет для учителей?

Размер пенсии за выслугу лет определяется по общей формуле, аналогичной пенсии по возрасту. При расчете учитываются:

продолжительность страхового стажа;

среднемесячная заработная плата;

индивидуальный коэффициент заработка.

Обязательное условие для назначения этой пенсии это увольнение с должности, которая дает право на специальный стаж. Выплаты начинают осуществлять только после обращения в Пенсионный фонд.

Если педагог после этого снова трудоустраивается на соответствующую должность, выплату пенсии прекращают до момента повторного увольнения.

