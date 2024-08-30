Конечный срок 5 сентября: "Нафтогаз" призывает обратить внимание на важное сообщение

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" напоминает всем бытовым потребителям о необходимости выполнения важной процедуры, которую не стоит игнорировать. О том, что именно нужно сделать, читайте далее.

Что надо сделать до 5 числа каждого месяца

Как сообщили в газоснабжающей компании, с 28 числа каждого месяца по 5 число включительно нужно передавать показания газовых счетчиков. Это обязательное условие для тех, кто желает оплачивать только фактически потребленное количество газа.

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Представители газовой службы подчеркивают, что передача показаний счетчика является обязательной для всех пользователей, подключенных к газовой сети.

Обратите внимание! Показания счетчика нужно передавать даже в случае, когда газ временно не используется.

Показания можно передать следующим образом:

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

на сайте "Нафтогаз": без регистрации или в личном кабинете;

SMS на номер 4647;

по телефону 066-300-2888 (нажмите 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Обратите внимание! Если вы не передадите или передадите показания газового счетчика несвоевременно, объем потребленного газа за месяц будет рассчитан на основе средних значений за предыдущие периоды. Как следствие, сумма в платежке может быть выше.