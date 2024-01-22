Успеть до 28 января: что обязательно нужно сделать, чтобы не получить завышенные платежки

Передача показателей счетчика должна осуществляться точно и систематически, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги. При этом своевременное представление показателей за водоснабжение крайне важно.

Почему важно передавать показатели счетчика

Своевременно и корректно переданные показатели счетчиков позволяют платить только за фактически потребленные объемы воды. Именно поэтому потребителям рекомендуют отчитаться о потребленных кубометрах воды до 28 числа каждого месяца.

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В частности, показатели счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод. А счетчика горячей воды – для формирования платежей за отвод горячей воды.

Как передать данные счетчика

Данные счетчика можно передать такими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Какие актуальные тарифы на воду

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод пока остаются без изменений.