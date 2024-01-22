Успеть до 28 января: что обязательно нужно сделать, чтобы не получить завышенные платежки
Передача показателей счетчика должна осуществляться точно и систематически, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги. При этом своевременное представление показателей за водоснабжение крайне важно.
Почему важно передавать показатели счетчика
Своевременно и корректно переданные показатели счетчиков позволяют платить только за фактически потребленные объемы воды. Именно поэтому потребителям рекомендуют отчитаться о потребленных кубометрах воды до 28 числа каждого месяца.
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В частности, показатели счетчика холодной воды необходимы для формирования платежей за централизованное холодное водоснабжение и водоотвод. А счетчика горячей воды – для формирования платежей за отвод горячей воды.
Как передать данные счетчика
Данные счетчика можно передать такими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие актуальные тарифы на воду
Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод пока остаются без изменений.