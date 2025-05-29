Торговые переговоры между США и Китаем "застопорились": что спасет сделку

Переговоры о торговом соглашении между США и Китаем приостановились. Теперь только прямое общение лидеров двух стран поможет сдвинуть переговоры с места.

Как проходят торговые переговоры США и Китая

Торговые переговоры США и Китая зашли в тупик. Для дальнейшего прогресса необходим личный звонок между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам министра финансов США Скотта Бессента, переговоры с Китаем по торговой сделке несколько "застопорились".

Я бы сказал, что они немного застопорились. Учитывая масштаб и сложность переговоров, я считаю, что здесь нужно, чтобы оба лидера непосредственно присоединились к диалогу,

– заявил Бессент.

Впрочем Бессент, который в начале мая провел в Швейцарии переговоры с китайскими чиновниками, считает, что следующий раунд переговоров с Китаем может состояться "в течение нескольких недель". На швейцарской встрече США и КНР уже договорились отступиться от 100 % тарифов на импорт.

Стоит знать! Последний раз лидеры США и Китая общались еще в январе, перед инаугурацией Трампа. Недавно президент США заявлял, что "возможно позвонит" Си Цзиньпиню в конце недели. Однако разговор так и не состоялся, несмотря на рост напряжения между странами.

Какие еще торговые переговоры ведет США

Министр финансов рассказал, что США также ведет торговые переговоры с другими странами, кроме Китая. Несколько соглашений, мол, уже находятся на финальной стадии, в частности с Японией. В пятницу, 30 мая, представители США встречаются в Вашингтоне с японской делегацией.

Эти переговоры происходят на фоне судебных споров относительно законности новых тарифов Трампа. Однако Бессент заявил, что решение судов никак не влияют на желание стран заключить торговые соглашения с США.

Мы не видим никаких изменений в позиции наших торговых партнеров. Они подходят к переговорам добросовестно и стремятся завершить сделки до завершения 90-дневной паузы,

– добавил Бессент.

Важно! Дональд Трамп 9 апреля объявил, что вводит 90-дневную паузу на введение новых тарифов для большинства стран – в настоящее время они снижены до 10%. За время паузы США хотят заключить новые торговые соглашения с этими странами.