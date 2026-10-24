В ходе переговоров Россия обратилась к США с просьбой отменить санкции в отношении Arctic LNG 2, – FT

Связанная с Трампом компания Polar Train LNG разрабатывает проект терминала для экспорта сжиженного природного газа на Северном склоне Аляски. Этот проект фигурировал в переговорах между США и Россией о бизнес-сделках, которые могли бы способствовать завершению войны в Украине.

Как сообщают источники The Financial Times, Россия предложила свою помощь в строительстве американского терминала в обмен на снятие определенных санкций.

Каких уступок со стороны США добивается Россия?

По словам источников издания, в ходе переговоров США и Россия обсуждали возможность привлечения технологий и опыта "Новатэка" к строительству газового терминала на Аляске в обмен на отмену санкций против Arctic LNG 2.

Напомним, что "Новатэк" построил в российской Арктике газовый объект Arctic LNG 2, который должен был производить почти 20 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

В 2023 году США ввели санкции против этого проекта из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за ограничений объект столкнулся с трудностями и не смог полноценно заработать.

Между тем в самой компании опровергли, что передача технологий зависит от отмены ограничений. Там заявили, что рассматривают проект на Аляске как отдельное направление работы.

Что этому предшествовало?

В марте Polar Train LNG объявила о планах адаптировать для использования на Аляске частично построенный газовый терминал "Новатек".

Компания обратилась в Министерство финансов США за разрешением на переговоры с российской группой, однако на тот момент еще не получила его.

Бывший генеральный директор Polar LNG Джоэл Риддл, гражданин США, рассказал FT, что обнаружил: "Новатек" уже финансировал проект и влиял на его работу до получения необходимых разрешений. В сентябре он подал в отставку. Впоследствии компанию покинула почти вся исполнительная команда.

Эти обвинения поднимают вопрос о том, насколько активно российские коммерческие структуры пытаются закрепиться в энергетическом секторе США еще до заключения каких-либо официальных соглашений.

Кроме того, они создают риски для стратегически важного американского энергетического проекта на фоне сложных отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Новатэк" заявил, что договорился предоставить компании Tech Wave Industrial Projects Management из Абу-Даби право использовать свои технологии на Аляске.

В апреле российская компания также подписала меморандум о взаимопонимании с Polar Train LNG, когда ее возглавлял Риддл.

В "Новатеке" подчеркнули, что для реализации такого масштабного проекта необходимо получить соответствующие разрешения от американских и российских властей.

В Министерстве финансов США заявили, что не комментируют обвинения в нарушении санкций, но очень серьезно относятся к возможным нарушениям.