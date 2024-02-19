Третий пересмотр программы EFF: о чем должны договориться Миссия МВФ и Украина
19 февраля 2024, 09:08Читати новину українською
Источник:МФУ
Еще в пятницу Украина и Миссия МВФ начали переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility. Встречи проходят в Варшаве, а также онлайн.
О чем будут договариваться с МВФ
На этих переговорах стороны должны обсудить выполнение Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.
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Он Украины на встречу поехали представители НБУ, Министерства финансов и других органы власти ответственных за:
- политику в области экономики;
- политику энергетики;
- борьбу и предотвращение коррупции;
- верховенства права.
Российские активы могут передать Украине
В 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов. Зато в течение следующих 4 лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.
Для этого нужно пройти следующие этапы:
- нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;
- первый – Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;
- второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.