Третий пересмотр программы EFF: о чем должны договориться Миссия МВФ и Украина

19 февраля 2024, 09:08
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Источник:

МФУ

Еще в пятницу Украина и Миссия МВФ начали переговоры по третьему пересмотру программы Extended Fund Facility. Встречи проходят в Варшаве, а также онлайн.

О чем будут договариваться с МВФ

На этих переговорах стороны должны обсудить выполнение Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

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Он Украины на встречу поехали представители НБУ, Министерства финансов и других органы власти ответственных за:

  • политику в области экономики;
  • политику энергетики;
  • борьбу и предотвращение коррупции;
  • верховенства права.
Напомним! В декабре прошлого года Украина получила первый транш финпомощи от МВФ в размере 900 миллионов долларов по программе EFF.

Российские активы могут передать Украине

В 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов. Зато в течение следующих 4 лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.

Для этого нужно пройти следующие этапы:

  • нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;
  • первый – Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;
  • второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.
Автор: Тетяна Стельмах