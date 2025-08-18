Украинская экономика не может пока быстро перейти с доллара на евро как якорную валюту. По мнению аналитиков, даже если Украина решится на такой переход, то все котировки все равно будут проводить в долларах.

Почему Украина не готова к евро?

Украинская экономика основывается на экспорте сырья. Средства за него Украина получает в долларах. Поэтому перейти на евро не удастся, пока доминирует сырьевая экономика, рассказал 24 Каналу председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По мнению другого аналитика, руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, в этом вопросе следует учитывать последствия такой переориентации. В частности, стоит различать безналичный и наличный переход с доллара на евро.

В вопросе безналичной валюты, по словам эксперта, переход на евро не окажет никакого влияния на экономику.

С наличной переориентацией может быть не так просто, ведь не факт, что будет достаточно наличных евро, чтобы они заменили наличные доллары,

– говорит Паращий.

Экономист и экс-член Совета НБУ Виталий Шапран добавляет, что экспортеры сырья могут быть очень недовольны, если Украина выберет евро за якорную валюту, в курс доллара будет нестабильным. В частности, стоит ожидать недовольства среди поставщиков аграрной продукции и металлургии.

По его словам, это связано с ценообразованием на продукцию экспортеров, которое происходит в долларах. Поэтому колебания его курса на украинском рынке создаст дисбаланс в работе компаний.

Кроме того, по мере открытия морских путей для Украины мы снова вернемся к более тесным отношениям со странами из долларовой зоны влияния,

– уверен Шапран.

Что нужно сделать для перехода?

По мнению аналитиков, переориентация на евро требует структурных изменений в экономике Украины:

необходимо уменьшить долю производства сырья;

вместо этого увеличить долю производства готовой продукции для конечных потребителей;

также надо нарастить долю предоставления услуг.

Тогда Украина может вплотную приблизиться к переориентации якорной валюты – с доллара на евро, а затем и использовать евро как платежное средство. Однако специалисты уверены, что для этого нужны десятки лет усилий и структурных реформ.

Важно! Однако украинцы все чаще выбирают евро перед долларом и даже установили новый рекорд. Объем покупки европейской валюты, по словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, достиг исторически высокого уровня – 966,4 миллиона долларов.