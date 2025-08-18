Українська економіка не може наразі швидко перейти з долара на євро як якірну валюту. На думку аналітиків, навіть якщо Україна наважиться на такий перехід, то всі котирування все одно будуть проводити у доларах.

Чому Україна не готова до євро?

Українська економіка ґрунтується на експорті сировини. Кошти за неї Україна отримує у доларах. Тому перейти на євро не вдасться, доки домінує сировинна економіка, розповів 24 Каналу голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

На думку іншого аналітика, керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, у цьому питанні слід враховувати наслідки такої переорієнтації. Зокрема, варто розрізняти безготівковий та готівковий перехід з долара на євро.

У питання безготівкової валюти, за словами експерта, перехід на євро не матиме жодного впливу на економіку.

З готівковою переорієнтацією може бути не так просто, адже не факт, що буде достатньо готівкових євро, щоб вони замінили готівкові долари,

– говорить Паращій.

Економіст та ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран додає, що експортери сировини можуть бути дуже незадоволеними, якщо Україна обере євро за якірну валюту, у курс долара буде нестабільним. Зокрема, варто очікувати невдоволення серед постачальників аграрної продукції та металургії.

За його словами, це пов'язане з ціноутворенням на продукцію експортерів, яке відбувається у доларах. Тому коливання його курсу на українському ринку створить дисбаланс в роботі компаній.

Крім того, по мірі відкриття морських шляхів для України ми знову повернемось до більш тісних відносин з країнами з доларової зони впливу,

– упевнений Шапран.

Що потрібно зробити для переходу?

На думку аналітиків, переорієнтація на євро потребує структурних змін в економіці України:

необхідно зменшити частку виробництва сировини;

замість цього збільшити частку виробництва готової продукції для кінцевих споживачів;

також треба наростити частку надання послуг.

Тоді Україна може впритул наблизитися до переорієнтації якірної валюти – з долара на євро, а потім і використовувати євро як платіжний засіб. Проте фахівці впевнені, що для цього потрібні десятки років зусиль і структурних реформ.

Важливо! Однак українці все частіше обирають євро перед доларом і навіть встановили новий рекорд. Обсяг купівлі європейської валюти, за словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, досяг історично високого рівня – 966,4 мільйона доларів.