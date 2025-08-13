Що відбувається з євро в Україні?
Таким чином обсяг операцій купівлі продажу готівкового євро досяг історичного максимуму – 966,4 мільйона доларів, пише 24 Канал з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.
Частка євро в валютних готівкових операціях також досягла історичного максимуму – 27,7%. Про це йдеться у дописі експерта у Facebook.
Євроінтеграція починається знизу,
– наголосив фінансовий аналітик.
При цьому населення активно накопичує євро. Так, у липні українці купили готівкового євро на 312 мільйонів доларів більше, ніж продали. А це не тільки шестимісячний максимум, а ще й другий за історію рекорд чистої купівлі.
Для розуміння, сальдо торгівельних операцій по готівковому долару лише 17 млн дол. Хоча ринок й ліквідність у два с половиною разів більша за євро,
– пояснив Андрій Шевчишин.
Аналітик додав, що банки також підхопили цей тренд. Тому вони активно завозять готівковий євро до країни.
Згідно зі слів Шевчишина, цікавість до євро зумовлена такими факторами:
- зростанням вартості валюти на світовому ринку й відповідно до гривні;
- відпочинком українців в Європі й закупівлею євро для цього, особливо враховуючи, що наразі сезон відпусток;
- зростанням торгівельних операцій з контрагентами з Єврозони.
Зверніть увагу! Одним з найважливіших пунктів є висока концентрацією біженців й заробітчан в Європі, та їх готівкові операції при поїздок до України, або пересиланні коштів безпосередньо в Україну.