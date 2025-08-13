Что происходит с евро в Украине?
Таким образом объем операций покупки продажи наличного евро достиг исторического максимума – 966,4 миллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.
Доля евро в валютных наличных операциях также достигла исторического максимума – 27,7%. Об этом говорится в заметке эксперта в Facebook.
Евроинтеграция начинается снизу,
– отметил финансовый аналитик.
При этом население активно накапливает евро. Так, в июле украинцы купили наличного евро на 312 миллионов долларов больше, чем продали. А это не только шестимесячный максимум, а еще и второй за историю рекорд чистой покупки.
Для понимания, сальдо торговых операций по наличному доллару только 17 млн долл. Хотя рынок и ликвидность в два с половиной раза больше евро,
– пояснил Андрей Шевчишин.
Аналитик добавил, что банки также подхватили этот тренд. Поэтому они активно завозят наличный евро в страну.
Согласно словам Шевчишина, интерес к евро обусловлен такими факторами:
- ростом стоимости валюты на мировом рынке и соответственно к гривне;
- отдыхом украинцев в Европе и закупкой евро для этого, особенно учитывая, что сейчас сезон отпусков;
- ростом торговых операций с контрагентами из Еврозоны.
Обратите внимание! Одним из важнейших пунктов является высокая концентрацией беженцев и заробитчан в Европе, и их наличные операции при поездок в Украину, или пересылке средств непосредственно в Украину.