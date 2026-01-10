Об этом не предупреждают: как пенсионерам с инвалидностью повысить пенсию самостоятельно
- Пенсионеры с инвалидностью могут повысить пенсию, переходя с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, если имеют достаточный страховой стаж и официально работают перед обращением в Пенсионный фонд.
- Для перерасчета пенсии нужно подать личное заявление в Пенсионный фонд Украины, а новый расчет может привести к более высоким ежемесячным выплатам.
Закон дает возможность отдельным категориям пенсионеров с инвалидностью получать больше. Речь идет не об автоматическом перерасчете, а о четко определенной процедуре.
Как можно увеличить пенсию по инвалидности самостоятельно?
В Украине действительно существует законный способ увеличить пенсию, о котором знают не все. Речь идет о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Интересно Некоторые украинцы, которые имеют внуков, могут претендовать на прибавку к пенсии
Во многих случаях такой шаг позволяет получать более высокие ежемесячные выплаты. Закон позволяет это сделать пенсионерам с инвалидностью, в частности III группы, если:
- до достижения 60 лет осталось 4 – 5 лет;
- есть достаточный страховой стаж;
- человек готов официально работать перед обращением в Пенсионный фонд.
Справочно: автоматически пенсию не пересчитают. Переход возможен только по личному заявлению в Пенсионный фонд Украины.
А все потому, что пенсия по инвалидности и пенсия по возрасту рассчитываются по разным формулам, поэтому результат может существенно отличаться. Такой вариант подходит не всем: все зависит от стажа, уровня официальной зарплаты и группы инвалидности.
Как повысить пенсию: что для этого нужно сделать?
Чтобы воспользоваться этой возможностью, прежде всего необходимо официально работать не менее 24 месяцев до момента подачи заявления, уточнили в ПФУ. Именно этот период работы является ключевым условием для дальнейшего перерасчета выплат.
Следующий шаг это обращение в Пенсионный фонд Украины. Пенсионеру нужно лично подать заявление о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, ведь без такого обращения изменение вида пенсии не происходит.
Важно! После этого остается дождаться нового расчета пенсии. Его осуществляют с учетом актуальной средней заработной платы по Украине, что во многих случаях и позволяет получить более высокую сумму ежемесячных выплат.
Какие надбавки действуют к пенсии в 2026 году?
В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на дополнительную финансовую поддержку от государства, о которой знают не все. Речь идет о ежемесячной надбавке к пенсии для неработающих пенсионеров, которые содержат детей в возрасте до 18 лет.
Такая доплата назначается за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении пенсионера. Она составляет 150 гривен в месяц. Выплата осуществляется регулярно и сохраняется до момента достижения ребенком совершеннолетия.
Важно, что эта надбавка не начисляется автоматически. Для ее получения пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением и документами, которые подтверждают факт содержания ребенка и отсутствие официального трудоустройства.