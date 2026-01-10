Об этом не предупреждают: как пенсионерам с инвалидностью повысить пенсию самостоятельно

Закон дает возможность отдельным категориям пенсионеров с инвалидностью получать больше. Речь идет не об автоматическом перерасчете, а о четко определенной процедуре.

Как можно увеличить пенсию по инвалидности самостоятельно?

В Украине действительно существует законный способ увеличить пенсию, о котором знают не все. Речь идет о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Во многих случаях такой шаг позволяет получать более высокие ежемесячные выплаты. Закон позволяет это сделать пенсионерам с инвалидностью, в частности III группы, если:

до достижения 60 лет осталось 4 – 5 лет;

есть достаточный страховой стаж;

человек готов официально работать перед обращением в Пенсионный фонд.

Справочно: автоматически пенсию не пересчитают. Переход возможен только по личному заявлению в Пенсионный фонд Украины.

А все потому, что пенсия по инвалидности и пенсия по возрасту рассчитываются по разным формулам, поэтому результат может существенно отличаться. Такой вариант подходит не всем: все зависит от стажа, уровня официальной зарплаты и группы инвалидности.

Как повысить пенсию: что для этого нужно сделать?

Чтобы воспользоваться этой возможностью, прежде всего необходимо официально работать не менее 24 месяцев до момента подачи заявления, уточнили в ПФУ. Именно этот период работы является ключевым условием для дальнейшего перерасчета выплат.

Следующий шаг это обращение в Пенсионный фонд Украины. Пенсионеру нужно лично подать заявление о переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, ведь без такого обращения изменение вида пенсии не происходит.

Важно! После этого остается дождаться нового расчета пенсии. Его осуществляют с учетом актуальной средней заработной платы по Украине, что во многих случаях и позволяет получить более высокую сумму ежемесячных выплат.

Какие надбавки действуют к пенсии в 2026 году?